مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در کامیاران؛ ۴ نفر به بیمارستان منتقل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه، گزارش مسمومیت خانوادگی با گاز مونوکسیدکربن به مرکز اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان اعلام شد.
تیمهای اورژانس بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، اقدامات درمانی و اکسیژنتراپی اولیه را در محل انجام دادند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان کردستان در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان با تأکید بر خطرات ناشی از گاز مونوکسیدکربن که بیرنگ و بیبو است، به شهروندان توصیه کرد تا در فصول سرد سال نسبت به نصب و سرویس منظم وسایل گرمایشی خود توجه ویژهای داشته باشند.
بابک هدایی همچنین بر اهمیت تهویه مناسب محیطهای زندگی تأکید کرد تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.
این حادثه نشاندهنده ضرورت آگاهی و احتیاط در استفاده از وسایل گرمایشی است تا جان انسانها در خطر نیفتد.
نظر شما