۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

معرفی سرپرست معاونت توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش خراسان جنوبی

بیرجند- «علی تقی زاده» به عنوان سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان، «علی تقی زاده» به عنوان سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد.

علی تقی‌زاده، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت راهبردی در ورزش، و دارای سوابقی چون سرپرست حوزه مدیریت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان شهرستان قائنات، مدرس دانشگاه، مدرس آمادگی جسمانی (فیزیکال فیتنس)، مدرس حقوق ورزشی، داور بین المللی کشتی پهلوانی، دارنده مدال درجه یک مرام پهلوانی، دارای ۱۹ مدرک داوری، مربیگری و مدرسی رشته های مختلف ورزشی و مولف ۱۷ جلد کتاب ورزشی، سرپرست هیات نجات غریق و غواصی خراسان جنوبی، عضو شورای راهبردی حقوق ورزشی استان و رئیس کمیته داوران هیئت کشتی خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.

شایان ذکر است؛ معاون توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی یکی از معاونت‌های مهم در این اداره کل است که نقش تعیین کننده ای در فعالیت‌های ورزشی استان دارد.

