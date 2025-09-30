به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مسئولان، «علی تقی زاده» به عنوان سرپرست معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی معرفی شد.

علی تقی‌زاده، دانشجوی مقطع دکتری تخصصی مدیریت راهبردی در ورزش، و دارای سوابقی چون سرپرست حوزه مدیریت اداره‌کل ورزش و جوانان استان، معاون توسعه امور ورزش اداره ورزش و جوانان شهرستان قائنات، مدرس دانشگاه، مدرس آمادگی جسمانی (فیزیکال فیتنس)، مدرس حقوق ورزشی، داور بین المللی کشتی پهلوانی، دارنده مدال درجه یک مرام پهلوانی، دارای ۱۹ مدرک داوری، مربیگری و مدرسی رشته های مختلف ورزشی و مولف ۱۷ جلد کتاب ورزشی، سرپرست هیات نجات غریق و غواصی خراسان جنوبی، عضو شورای راهبردی حقوق ورزشی استان و رئیس کمیته داوران هیئت کشتی خراسان جنوبی را در کارنامه دارد.

شایان ذکر است؛ معاون توسعه امور ورزش اداره‌کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی یکی از معاونت‌های مهم در این اداره کل است که نقش تعیین کننده ای در فعالیت‌های ورزشی استان دارد.