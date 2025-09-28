به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طبق گزارش نشریه بلومبرگ، اپل یک اپلیکیشن داخلی به نام Veritas طراحی کرده است تا قابلیتهای جدید دستیار صوتی خود، سیری، را قبل از عرضه نسخه بهینهسازیشده آن در سال آینده آزمایش کند.
این اپ که احتمالاً به شکل فعلی بهصورت عمومی عرضه نخواهد شد، به کارمندان اپل امکان میدهد مهارتهای تازه سیری را سریعتر آزمایش کنند. از جمله این مهارتها میتوان به جستجو در دادههای خصوصی ذخیرهشده روی گوشی، مانند ایمیلها و پیامها، و انجام فعالیتهایی در اپلیکیشنها مانند ویرایش عکسها اشاره کرد. هدف اپل از این اقدام جمعآوری بازخورد درباره ارزشمندی فرمت چتبات است.
هرچند این اپ داخلی میزان سودمندی نسخه بهروزشده سیری را بهطور دقیق نشان نمیدهد، اما پیشرفت پروژه نسبت به قبل را مشخص میکند. با توجه به چالشهایی که اپل در عرضه محصولات هوش مصنوعی خود با آن مواجه است، این اقدام معنادار محسوب میشود.
وعده اصلی اپل برای «اپل اینتلیجنس» ارائه مجموعهای منتخب از قابلیتهای مجهز به هوش مصنوعی با سطح بالای حریم خصوصی و کیفیت بود، اما واقعیت این است که ویژگیهای عرضهشده متوسط بودند. دستیار صوتی سیری هنوز نتوانسته بهطور کامل از بستر زندگی کاربر آگاه باشد و فعالیتهای مختلف روی گوشی او را به شکل واقعی انجام دهد.
