محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نقشههای هواشناسی حاکی از تقویت تدریجی جریانات شمالی و افزایش ناپایداری از بعدازظهر امروز در سطح استان است.
وی افزود: مطابق هشدار سطح نارنجی صادر شده، شرایط برای ابرناکی، مهآلود بودن هوا، کاهش نسبی دما، وزش باد، بارش باران، رعد و برق و احتمال تگرگ تا صبح پنجشنبه فراهم خواهد بود.
دادرس ادامه داد: همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه، با تضعیف تدریجی ناپایداری، بارشهای پراکنده در برخی نقاط پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی گیلان در ادامه گفت: از اواخر وقت جمعه با خروج این سامانه ناپایدار از منطقه، روند کاهش ابر و افزایش نسبی دما تا اوایل هفته آینده انتظار میرود.
وی همچنین هشدار داد: آبگرفتگی معابر، اختلال در تردد، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها، وقوع سیلابهای ناگهانی، لغزش و رانش زمین، ریزش سنگ، خسارت به محصولات کشاورزی و خطر برخورد صاعقه محتمل است.
دادرس در پایان توصیه کرد: از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانهها خودداری شود، رعایت احتیاط در تردد جادهای، اجتناب از فعالیتهای کوهنوردی و اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی ضروری است.
