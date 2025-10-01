محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار داشت: سامانه بارشی که از عصر روز گذشته وارد استان شده، هماکنون در تمام مناطق گیلان فعال بوده و بارش باران رگباری به همراه وزش باد و رعد و برق در حال وقوع است.
وی افزود: بر اساس نقشههای پیشبینی هواشناسی، بارش باران همراه با احتمال تگرگ تا صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و از مردم خواست تا از حضور و استقرار در حاشیه رودخانهها و مناطق پرخطر خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای هوای استان در این مدت خبر داد و تصریح کرد: وضعیت دریای خزر تا فردا مواج خواهد بود و شرایط برای فعالیتهای دریانوردی نامناسب است.
دادرس گفت: فعالیت این سامانه بارشی از روز پنجشنبه به تدریج کاهش یافته و اواخر وقت روز جمعه از استان گیلان خارج خواهد شد.
