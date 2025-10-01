  1. استانها
  2. گیلان
۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۰

هشدار نارنجی برای گیلان؛ بارش‌های پاییزی تا جمعه ادامه دارد

هشدار نارنجی برای گیلان؛ بارش‌های پاییزی تا جمعه ادامه دارد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان از فعال بودن سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: باران رگباری همراه با وزش باد، رعد و برق و احتمال تگرگ تا صبح پنجشنبه در سراسر گیلان ادامه خواهد داشت.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی، اظهار داشت: سامانه بارشی که از عصر روز گذشته وارد استان شده، هم‌اکنون در تمام مناطق گیلان فعال بوده و بارش باران رگباری به همراه وزش باد و رعد و برق در حال وقوع است.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های پیش‌بینی هواشناسی، بارش باران همراه با احتمال تگرگ تا صبح روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت و از مردم خواست تا از حضور و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق پرخطر خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین از کاهش ۳ تا ۶ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت خبر داد و تصریح کرد: وضعیت دریای خزر تا فردا مواج خواهد بود و شرایط برای فعالیت‌های دریانوردی نامناسب است.

دادرس گفت: فعالیت این سامانه بارشی از روز پنجشنبه به تدریج کاهش یافته و اواخر وقت روز جمعه از استان گیلان خارج خواهد شد.

کد خبر 6607825

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها