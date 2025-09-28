  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۰

بارش‌های شدید و خطر سیلاب در گیلان؛ کشاورزان احتیاط کنند

رشت - مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بارش‌های سنگین و رعد و برق تا دوشنبه ادامه دارد، گفت: مردم و مسافران از ترددهای غیرضروری و توقف در مناطق خطر پرهیز کنند.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی گفت: براساس هشدار سطح زرد صادر شده تا روز دوشنبه شرایط برای ابرناکی، مه‌آلود بودن هوا، وزش باد، بارندگی متناوب، رعد و برق و احتمال تگرگ مهیا است.

وی ادامه داد: همچنین مطابق هشدار سطح نارنجی، تا صبح امروز بارش‌های بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و اصابت صاعقه شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ضمن تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی گفت: احتمال خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود دارد، بنابراین از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

دادرس در پایان از رانندگان خواست در ترددهای محورهای کوهستانی با احتیاط کامل اقدام کنند و افزود: ضروری است تمهیدات لازم در بخش‌های کشاورزی اندیشیده شود.

