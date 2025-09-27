خبرگزاری مهر، گروه استانها - علی ساسانیان: شهرستان آستارا طی هفته گذشته شاهد بارشهای پراکنده و متناوب بود که زمین را تا حدی مرطوب کرده بود، اما بارندگی شدید و متمرکز ۱۲ ساعت گذشته شرایط را بحرانیتر کرد. بارش حدود ۱۰۰ میلیمتری باران در این مدت کوتاه باعث طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر و خیابانها شده است.
مسئولان محلی بلافاصله با تشکیل ستاد بحران و بسیج نیروها، تدابیر لازم را برای مقابله با خسارات احتمالی ناشی از سیلابها به کار گرفتند و از مردم خواستند نکات ایمنی و هشدارهای هواشناسی را جدی بگیرند.
تدابیر پیشگیرانه برای مقابله با سیلاب در جریان است
«علی درمانی» فرماندار آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق پیشبینی اداره کل هواشناسی استان، بارندگی از بامداد روز شنبه در آستارا آغاز شد و به دلیل شدت بارشها، در برخی نقاط شهرستان شاهد آبگرفتگی معابر و خیابانها و همچنین طغیان رودخانه مرکزی شهر بودیم.
وی افزود: با توجه به صدور هشدار نارنجی از سوی سازمان هواشناسی، شب گذشته جلسه ستاد بحران شهرستان برگزار شد و تمامی سازوکارهای لازم برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از وقوع سیلاب در نظر گرفته شد.
فرماندار آستارا با بیان اینکه بارش باران از بامداد تا ظهر شنبه به میزان ۱۰۰ میلیمتر رسید، تصریح کرد: با توجه به بارشهای گسترده در بالادست شهرستان، سطح آب رودخانهها افزایش یافته و موجب طغیان آنها شده است که اکیپهای شهرداری در حال انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از نفوذ آب به معابر هستند.
وی ادامه داد: براساس هماهنگیهای انجام شده با اداره کل بحران استانداری، در صورت تداوم بارشها و وخامت شرایط، اعزام نیرو و تجهیزات از شهرستانهای معین، از جمله تالش، پیشبینی شده است.
درمانی با تاکید بر رعایت هشدارهای هواشناسی از سوی شهروندان و گردشگران گفت: از مردم خواسته شده تا در این مدت از هرگونه تردد، توقف، اسکان و برپایی چادر مسافرتی در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
فرماندار آستارا همچنین از تعطیلی شیفت صبح و عصر مدارس مقطع ابتدایی این شهرستان در روز شنبه به دلیل آبگرفتگی معابر خبر داد و گفت: این تصمیم به منظور حفظ ایمنی دانشآموزان اتخاذ شده است.
اعلام مدیرکل هواشناسی گیلان درباره وضعیت بارشها
«محمد دادرس» مدیرکل هواشناسی استان گیلان با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی برای استان گفت: در پی نفوذ سامانه سرد و بارشی به آسمان گیلان، بارش باران کم و بیش از دیشب آغاز شده است، اما در شهرستان آستارا از شب گذشته تاکنون ۱۰۰ میلیمتر باران باریده که بیشترین میزان بارش در استان را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در شهرستان املش نیز طی این مدت ۲۳ میلیمتر بارش ثبت شده است و در حال حاضر بارش پراکنده و خفیف باران در مناطق مختلف استان ادامه دارد.
دادرس با بیان اینکه این سامانه بارشی تا چند روز آینده فعالیت خواهد داشت، تصریح کرد: پیشبینی میشود که در روزهای آتی نیز بارشها ادامه داشته باشد که این موضوع میتواند به افزایش سطح آب رودخانهها و ایجاد شرایط سیلابی منجر شود لذا لازم است تمامی دستگاههای اجرایی و مردم نسبت به هشدارهای هواشناسی حساس باشند و نکات ایمنی را رعایت کنند.
وی همچنین با تاکید بر اهمیت آمادگی دستگاههای بحران استان گفت: تلاش میکنیم با اطلاعرسانی دقیق و به موقع، خسارات ناشی از این بارشها را به حداقل برسانیم و ضمن همکاری با فرمانداریها و دیگر نهادهای مرتبط، شرایط پایدار و ایمن را برای مردم فراهم کنیم.
