حسین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سرمای بی‌سابقه در ۴۰ سال اخیر و افت دما تا منفی ۲ درجه سانتی‌گراد از تاریخ یکم تا سوم مهرماه در چهارمحال و بختیاری باعث خسارت شدید به محصولات کشت بهاره شد.

وی تصریح کرد: خسارت وارده در شهرستان‌های مختلف مشهود بود و در مجموع ۱۴ هزار هکتار از اراضی تحت کشت لوبیا و ذرت علوفه‌ای دچار خسارت شدند و به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان خسارت به کشاورزان وارد شد.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: کشاورزی متاثر از شرایط اقلیمی است و محصولات در یک شب دچار خسارت سنگین شدند و در جریان این سرما بیشترین خسارت به ذرت‌های علوفه‌ای وارد شد.

بهرامی عنوان داشت: عمده خسارات در شهرستان‌های بروجن، شهرکرد و فارسان می‌باشد، در سایر شهرستان‌ها هم میزان خسارات پایین‌تر گزارش شده است.

وی اضافه کرد: ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی تحت کشت ذرت علوفه‌ای دچار خسارت ۵۰ تا ۶۰ درصد شد، این در حالی است که ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار محصول سیب‌زمینی و ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار لوبیا نیز از سرمازدگی متاثر شدند، این درحالی است که باغات انگور و محصولاتی مانند یونجه و برنج نیز دچار خسارت شدند.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: بسیاری از کشاورزانی که از ارقام زودرس و میان‌رس خصوصاً در مورد ذرت استفاده کردند، موفق به برداشت محصول قبل از وقوع سرما شدند اما ارقام دیررس دچار مشکل شدند.

بهرامی یادآور شد: با توجه به تغییر اقلیم و وقوع اتفاقات ناگهانی هواشناسی لازم است برنامه‌های کشت و کار عوض شود و سازگاری با شرایط ایجاد شود، چراکه صدور هشدار هم نتوانست جلوی خسارت وارده به محصولات کشاورزان را بگیرد، بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه مانند کشت ارقام زودرس، کشت به موقع و… باید در دستور کار کشاورزان قرار گیرد.

وی اذعان داشت: محصولات کشاورزی تحت بیمه صندوق کشاورزی هستند، اما متاسفانه تعداد کمی از کشاورزان محصولات را بیمه کردند و در خصوص ذرت هم بیمه‌نامه‌ها تا ۳۰ شهریور را پوشش می‌دهد و مکاتباتی برای رفع این مشکل درصورت قبول صندوق بیمه کشور با بانک صورت گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: با توجه به اینکه خسارت سنگین است جبران آن نیاز به تامین منابع در سطح کلان دارد و از همین‌رو مکاتبات و پیگیری‌ها در این زمینه صورت خواهد گرفت و امید است بتوان کاری برای کشاورزان صورت داد.