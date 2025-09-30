به گزارش خبرنگار مهر، کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد: انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بعد از دو بار ابطال از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات، برای سومین بار با رقابت ۷۲ نفر به صورت آنلاین حضوری و غیرحضوری در محل این کانون برگزار شد.

در جلسه امروز ۸ مهر ماه ۱۴۰۴ هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ترکیب هیات رئیسه تعیین و محمد شاه محمدی به عنوان رئیس انتخاب شد.

همچنین بابک جعفری و وکیل سعید باقری به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

وکیل وحید قاسمی عهد و وکیل صدری خانلو به عنوان بازرسان این دوره و وکیل سجاد شکوری راد و میترا ضرابی به عنوان دبیر یک سال اول دوره سی سوم انتخاب شدند.