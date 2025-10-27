به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی، صبح دوشنبه در نشست تخصصی با مدیران و مؤسسان کودکستان‌های شهرستان‌های گرمسار و آرادان در تالار حیات گرمسار برگزار شد، از تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای نظام‌مند کردن و اولویت‌بندی مسائل مؤسسان مراکز پیش‌دبستانی خبر داد.

وی با تأکید بر الزامی‌بودن ثبت‌نام نوآموزان در مراکز پیش‌دبستانی گفت: نوآموزانی که در سامانه سیدا ثبت‌نام نشده باشند، ممکن است سال آینده امکان ارتقا به پایه اول دبستان برای آنان مهیا نشود. این به آن معناست که حتماً باید نوآموز در سن پیش‌دبستانی در مراکز معتبر ثبت‌نام و فرآیندش در سامانه سیدا تکمیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در ادامه از آغاز سنجش نوآموزان پیش‌دبستانی برای کودکان چهار و پنج سال تمام خبر داد و بیان کرد: از خانواده‌ها درخواست می‌شود برای انجام این سنجش فرزندان خودشان اقدام عاجل صورت دهند.

شریفی در پایان از مؤسسان خواست با در نظر گرفتن شرایط معیشتی جامعه، در تعیین شهریه انعطاف لازم را داشته و به فکر خانواده‌های نیازمند و محروم نیز باشند.