به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در نشست بررسی شیوه‌نامه ثبت‌نام کودکستان‌ها که با حضور رضوان حکیم‌زاده معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به رویکرد فراکنشی در اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته، گفت: سازمان در اولویت‌بندی برنامه‌ها عملکرد بسیار مطلوبی داشت و توانست با پیش‌بینی‌های لازم، مسیر را به خوبی طی کند.

وی افزود: موفقیت‌ها و دستاوردهای حاصل‌شده از موضوعاتی مانند شهریه تا محتوای آموزشی و بسته‌های تربیت_یادگیری و مسائلی مانند بیمه، حاصل مسئولیت‌پذیری همه مجموعه سازمان در سطوح ستادی و استانی است.

شیخ‌الاسلام با تأکید بر ضرورت گفتمان‌سازی در حوزه تعلیم و تربیت کودک، خاطرنشان کرد: امروز موضوع تعلیم و تربیت کودک به عنوان یک مسئله مهم مدنظر همه حاکمیت است و شخص رئیس جمهور نسبت به آموزش در دوره پیش‌دبستانی تأکید بسیاری دارند و حتی در دیدار با وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش نیز بر اهمیت این دوره تأکید داشت. این مهم یک فرصت مغتنم برای تعالی این حوزه است.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نظارت را از مهمترین ارکان تعالی این عرصه عنوان و تصریح کرد: در شرایط کنونی مسئله نظارت باید با جدیت بیشتری مدنظر باشد تا حقوق هیچ یک از بازیگران اصلی ضایع نشود و از طرف دیگر دوره پیش‌دبستانی با بالاترین کیفیت ممکن سپری شود.

وی در پایان تصریح کرد: مادامی که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به صورت رسمی اعلام نکند، هرگونه فعالیت حضوری کودکستان‌ها و مراکز پیش‌دبستانی مطلقاً ممنوع است.