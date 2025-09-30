  1. جامعه
  2. شهری
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

معرفی ظرفیت‌های گردشگری در منطقه ۱۱ تهران

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران از تولید محصولات «تهران دوست داشتنی، محله دوست داشتنی» به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرعباس صادقی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران از تولید محصولات مجازی ویدیویی به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

وی ضمن اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته گردشگری، ۷ ویدیوکلیپ با عنوان «تهران دوست داشتنی محله دوست داشتنی» در قالب مجموعه تولیدات با برند «پلاک ۱۱» تولید و منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: این مجموعه تصویری، با هدف آگاهی‌بخشی درخصوص مراکز فرهنگی و گردشگری منطقه ۱۱ شهر تهران تولید شده و در این قالب، مجموعه‌ای از بهترین ظرفیت‌های گردشگری درون شهری برای شهروندان را معرفی می‌کند.

صادقی خاطرنشان کرد: منطقه ۱۱ شهر تهران با داشتن بافت مدرن و سنتی در بخش‌های مختلف خود، ظرفیت‌های خوبی برای پوشش سلیقه‌های متنوع شهروندان پایتخت دارد و بدون شک معرفی آنها می‌تواند راهنمای خوبی برای پر کردن اوقات فراغت اهالی تهران باشد.

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تاکید کرد: این مجموعه ۷ قسمتی ذیل برند «پلاک ۱۱» تولید شده و به صورت هفتگی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شهرداری منطقه ۱۱ منتشر خواهد شد

پلاک ۱۱ برند تولیدات ویدیویی شهرداری منطقه است که به تازگی از آن رونمایی شده است.

