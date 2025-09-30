به گزارش خبرگزاری مهر ، امیرعباس صادقی مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تهران از تولید محصولات مجازی ویدیویی به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.
وی ضمن اعلام این خبر گفت: همزمان با هفته گردشگری، ۷ ویدیوکلیپ با عنوان «تهران دوست داشتنی محله دوست داشتنی» در قالب مجموعه تولیدات با برند «پلاک ۱۱» تولید و منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: این مجموعه تصویری، با هدف آگاهیبخشی درخصوص مراکز فرهنگی و گردشگری منطقه ۱۱ شهر تهران تولید شده و در این قالب، مجموعهای از بهترین ظرفیتهای گردشگری درون شهری برای شهروندان را معرفی میکند.
صادقی خاطرنشان کرد: منطقه ۱۱ شهر تهران با داشتن بافت مدرن و سنتی در بخشهای مختلف خود، ظرفیتهای خوبی برای پوشش سلیقههای متنوع شهروندان پایتخت دارد و بدون شک معرفی آنها میتواند راهنمای خوبی برای پر کردن اوقات فراغت اهالی تهران باشد.
مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱ تاکید کرد: این مجموعه ۷ قسمتی ذیل برند «پلاک ۱۱» تولید شده و به صورت هفتگی در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی شهرداری منطقه ۱۱ منتشر خواهد شد
پلاک ۱۱ برند تولیدات ویدیویی شهرداری منطقه است که به تازگی از آن رونمایی شده است.
نظر شما