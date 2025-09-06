به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان عصر شنبه در مراسم رونمایی از دو کتاب اظهار داشت: کتاب «۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری» به معرفی مزیت‌ها و پتانسیل‌های بخش‌های اقتصادی استان و طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف پرداخته است.

وی ادامه داد: با توجه به مأموریت مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استان در راستای شناسایی و معرفی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تعداد ۱۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری که طی سه سال گذشته شناسایی شده بود در این کتاب به‌روزرسانی و با اضافه شدن ۱۰ فرصت جدید به ۱۲۰ فرصت اولویت‌دار رسیده است.

۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی معرفی شد

وی افزود: این ۱۲۰ فرصت شامل ۶۷ طرح در حوزه صنعت و معدن، ۳۶ طرح در بخش کشاورزی، هفت طرح در حوزه گردشگری و صنایع دستی، سه طرح در حوزه نیرو و شش طرح در بخش صنایع دانش‌بنیان است.

وی بیان کرد: در این کتاب ضمن معرفی پروژه‌ها و ارائه شاخص‌های مالی و اقتصادی، وضعیت بازار، اهمیت تولید محصول و مشوق‌های قانونی نیز تشریح شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی شده و طی جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی در این فرآیند، طرح‌های اولویت‌دار تعیین و مطالعات پیش‌امکان‌سنجی انجام شده و محل اجرای طرح‌ها با تأکید بر مزیت‌های منطقه‌ای مشخص شده است.

وی تصریح کرد: همچنین اراضی پیشنهادی با استفاده از اطلس سرمایه‌گذاری استان انتخاب شده است.

ذاکریان خاطرنشان کرد: برای اجرای این فرصت‌ها تاکنون ۷۱ مجوز بی‌نام در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۷۶ مجوز در شهرک‌ها، نواحی صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی بیرجند صادر شده است.

ذاکریان افزود: مطالعات پیش‌امکان‌سنجی این پروژه‌ها به همراه زمین‌های پیشنهادی در قالب کتاب «۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی» تدوین و ارائه شده است.

کتاب «سرمایه‌گذاری برای تولید» و بررسی راهبردهای توسعه

وی در بخش دیگری از سخنان خود به محتوای کتاب دوم با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید در بستر توسعه منطقه‌ای» اشاره کرد و گفت: این کتاب به بررسی رویکردها، چالش‌ها و راهبردهای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر نقش سرمایه‌گذاری مولد در تقویت تولید، اشتغال و توسعه پایدار پرداخته است.

به گفته ذاکریان، این کتاب ضمن تبیین مبانی نظری و جایگاه سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، استان خراسان جنوبی را به عنوان مطالعه موردی تحلیل کرده و ظرفیت‌ها و چالش‌های آن در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، معدن و خدمات را بررسی می‌کند.

وی تصریح کرد: در این کتاب همچنین موانعی همچون تورم مزمن، ناکارآمدی نهادی، ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت منابع مالی شناسایی شده و بر سیاست‌گذاری هدفمند، جذب سرمایه داخلی و خارجی، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش مردم و سرمایه اجتماعی در تحقق جهش تولید تأکید شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی در پایان گفت: این کتاب با رویکردی تحلیلی و سیاست‌محور نشان می‌دهد که تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مستلزم هم‌افزایی میان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اصلاح نهادی، ارتقای بهره‌وری و مشارکت فعال مردم در فرایند توسعه است.