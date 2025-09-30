  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۲

شمار کشته شدگان توفان «بوآلوی» در ویتنام به ۱۹ نفر رسید

خبرگزاری ویتنام روز سه‌شنبه گزارش داد که تعداد کشته‌شدگان توفان بوآلوی و سیل پس از آن در ویتنام به ۱۹ نفر افزایش یافته است و ۸۸ نفر هم زخمی شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس این گزارش، ۱۳ نفر همچنان مفقود هستند و ۸ نفر دیگر هنوز در دسترس نیستند.

بیش از ۱۰۵۰۰۰ خانه آسیب دیده‌اند که استان مرکزی هاتین با بیش از ۷۸,۸۰۰ خانه بیشترین آسیب را دیده است.

فام مین چین، نخست وزیر ویتنام، به مقامات و بخش‌های محلی دستور داده است تا اقدامات فوری را برای حمایت از ساکنان آسیب‌دیده و کاهش پیامدهای توفان انجام دهند.

او دستور داد تا قبل از ۵ اکتبر (۱۳ مهر)، مراکز آموزشی و درمانی آسیب‌دیده بازسازی شوند.

طبق اعلام مرکز ملی پیش‌بینی‌های آب و هواشناسی، انتظار می‌رود سیل ناگهانی و رانش زمین تا دو تا سه روز آینده ادامه داشته باشد.

