  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۵

در آخرین مزایده انجام گرفت؛

فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»

فروش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال «کالای تملیکی»

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در آخرین مزایده خود، کالاهایی به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد ریال را به فروش ساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مزایده ۲۹۴ الکترونیکی این سازمان که به صورت سراسری در ۲۶ استان کشور برگزار شده بود، مشخص شد.

در این مزایده ۲۵۵ پارتی دارای پیشنهاد بود و بیش از ۳ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رسید.

در این مزایده انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، دستگاه ها و قطعات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم التحریر، اجزا و قطعات دستگاه های استخراج رمزارز، لوازم ساختمانی، اقلام سریع الاشتعال، اقلام سریع الفساد عرضه شده بود.

این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، کرمان، بوشهر، آذربایجان غربی، گیلان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، همدان، خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کرمانشاه، ایلام، قم، مازندران، زنجان، لرستان، اردبیل، سمنان و خراسان جنوبی برگزار شد.

مزایده سراسری ۲۹۴ اموال منقول از روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز و متقاضیان تا ۲ مهرماه فرصت شرکت در آن را داشتند.

کد خبر 6607159
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها