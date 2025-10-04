  1. استانها
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۹

موقری: بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال کالا در گیلان تعیین تکلیف شد

رشت- مدیرکل اموال تملیکی گیلان از تشکیل ۷۴۷ پرونده تخلف در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار ۳۰۰ میلیارد ریال کالا در گیلان تعیین تکلیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا موقری شامگاه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به عملکرد اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان در نیمه نخست امسال اظهار کرد: در مجموع ۷۴۷ فقره پرونده به ارزش بالغ بر دو هزار و ۳۴۶ میلیارد ریال تشکیل شده است.

وی افزود: ۶۷۷ فقره پرونده در حوزه های قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی تشکیل شده که ارزش آن بالغ بر پنج هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال است.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان افزود: طی این مدت، ۳۶۲ فقره پرونده فروش به ارزش ۹۰۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون و ۶۸۲ هزار و ۹۶۴ ریال تعیین و تکلیف شد.

وی ۴۲ فقره پرونده را مربوط به سهم ۲.۵ درصدی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از محل اعاده کالای متروکه دانست که ارزش آن ۹ میلیارد و ۳۲۴ میلیون و ۱۰ هزار و ۷۴۸ ریال است و تصریح کرد: مجموع درآمد عایدات این اداره کل در نیمه نخست سال جاری ۹۱۱ میلیارد و ۷۳۸ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۷۱۲ ریال است.

موقری همچنین از انهدام ۲۰۳ فقره کالای قاچاق و ضبطی طی مدت مذکور به ارزش ۲۲۰ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۷۲۴ ریال خبر داد و تصریح کرد: یک فقره واگذاری به ستاد اجرایی فرمان امام به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲۳۲ میلیون و ۸۳۵ هزار ریال و یک فقره واگذاری به صورت امانی تحویل دستگاه نظارتی استان شده که ارزش آن بالغ بر سه میلیارد ریال است.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان گیلان افزود: تعداد ۱۲۹ فقره پرونده استرداد به ارزش ۷۸۲ میلیارد و ۷۹۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۳۲ ریال تعیین تکلیف شد.

