به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری جامخانه شامگاه یکشنبه در نشست مشاوران و تسهیل‌گران طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی که در پارک جنگلی جوارم برگزار شد، اظهار کرد: تسهیل‌گری در حوزه منابع طبیعی به معنای ایجاد پیوند مؤثر میان دانش تخصصی و تجربیات بومی جوامع محلی است تا تصمیم‌ها با مشارکت واقعی مردم اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه بدون اعتمادسازی و همراهی مردم محلی، حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، افزود: تسهیل‌گر تنها نقش ناظر یا مجری را ندارد، بلکه باید با هدایت‌گری و هم‌افزایی، زمینه مشارکت مؤثر ذی‌نفعان را فراهم کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: هر زمان مردم در مراحل برنامه‌ریزی، اجرا و حتی نظارت طرح‌ها سهیم باشند، حس تعلق و مسئولیت‌پذیری آنان تقویت شده و نتایج طرح‌ها پایدارتر خواهد بود.

باقری جامخانه با اشاره به تجربه‌های موفق گذشته تصریح کرد: گفت‌وگوی سازنده، آموزش هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت شوراها و بهره‌برداران محلی می‌تواند ضمن صیانت از منابع طبیعی، زمینه تقویت معیشت پایدار را نیز فراهم کند.

وی تأکید کرد: آینده جنگل‌های هیرکانی و دیگر منابع طبیعی استان در گرو مشارکت آگاهانه، همدلانه و مسئولانه مردم است و این رویکرد باید در تمامی برنامه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.