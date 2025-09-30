حماس مطالعه طرح ترامپ برای غزه را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار، یک مقام آگاه فلسطینی تأیید کرد که حماس روز سهشنبه ۸ مهر بررسی طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای نوار غزه را در میان رهبری خود و با گروههای فلسطینی آغاز کرده است.
این مقام که به حماس نزدیک است، گفت که این جنبش امروز مجموعهای از مشورتها را در میان رهبری سیاسی و نظامی خود در داخل و خارج از فلسطین آغاز میکند و پاسخی ملی به نمایندگی از جنبش و گروههای مقاومت ارائه خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که این مشورتها ممکن است چندین روز طول بکشد.
یک مقام دیگر فلسطینی تأیید کرد که این جنبش پس از دریافت نسخهای از طرح ترامپ از «برادران قطری و مصری» خود، مشورتهای خود را در مورد این طرح آغاز کرده است. وی تأکید کرد که حماس مشتاق دستیابی به توافقی جامع برای توقف جنگ و تجاوز، تضمین خروج کامل رژیم صهیونیستی از نوار غزه، پایان دادن به محاصره تحمیلی از سال ۲۰۰۷ (بر نوار غزه) و بازسازی این باریکه است. وی افزود: اشغال همیشه مانع هرگونه توافقی میشود زیرا میخواهد جنگ نابودی خود را ادامه دهد، بنابراین تضمینهای بینالمللی ضروری است.
حسام بدران، عضو دفتر سیاسی حماس نیز در بیانیهای مطبوعاتی گفت که این جنبش از همه ایدهها و پیشنهادها برای راهحل استقبال میکند، اما بدون اینکه اصول ملی ما به خطر بیفتد. وی خاطرنشان کرد که مقاومت در برابر اشغالگری یک حق مشروع است و با همه قوانین بینالمللی سازگار است.
علاوه بر این، قطر از برگزاری جلسهای در عصر سهشنبه در دوحه بین حماس و هیئتی از ترکیه برای بحث در مورد طرح ترامپ خبر داد. این جلسه که هیئت جنبش فلسطینی تأیید کرد که قول بررسی «مسئولانه» آن را داده است، توسط ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، در یک کنفرانس مطبوعاتی در دوحه اعلام شد.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر، گفت: دیروز، از طریق جلساتی که در اینجا در دوحه با هیئت مذاکرهکننده حماس برگزار شد، دولت قطر و مصر این طرح را ارائه کردند و هیئت مذاکرهکننده قول داد که آن را مسئولانه بررسی کند. وی افزود: امروز نیز جلسه دیگری با طرف ترکیهای و هیئت مذاکرهکننده برای مشورت در مورد این طرح برگزار خواهد شد.
