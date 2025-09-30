  1. استانها
  2. سمنان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۸

اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه محور سرخه مقصر شناخته شدند

اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه محور سرخه مقصر شناخته شدند

سمنان-‌ رئیس پلیس راه استان سمنان از مشخص شدن علت حادثه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی در محور سمنان به سرخه خبر داد و گفت: اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه مقصر شناخته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی بزرگی عصر سه شنبه در بازدید از صحنه حادثه با بیان اینکه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی صبح امروز به تریلی متوقف حاشیه جاده برخورد و پسر از انحراف واژگون شد، ابراز داشت: متاسفانه حادثه تلخ منجر به فوت دو عزیز دانشجو دختر شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس ۱۴ سرنشین داشته است، افزود: مابقی مسافران این اتوبوس راهی مراکز بیمارستان کوثر شدند که روند درمان را طی می کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه علت این حادثه کارشناسی و اعلام شد، ابراز داشت: اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه مقصر شناخته شدند.

بزرگی در ادامه تصریح کرد: عدم توجه کافی راننده اتوبوس به جلو و رعایت نشدن نکات ایمنی توقف از سوی تریلی انحراف اتوبوس و این حادثه تلخ را رقم زده است.

وی افزود: جزییات این حادثه و مقصران در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها به صورت کامل و جامع بررسی خواهد شد.

کد خبر 6607332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها