اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه محور سرخه مقصر شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی بزرگی عصر سه شنبه در بازدید از صحنه حادثه با بیان اینکه اتوبوس دانشجویان پیراپزشکی صبح امروز به تریلی متوقف حاشیه جاده برخورد و پسر از انحراف واژگون شد، ابراز داشت: متاسفانه حادثه تلخ منجر به فوت دو عزیز دانشجو دختر شد.

وی با بیان اینکه اتوبوس ۱۴ سرنشین داشته است، افزود: مابقی مسافران این اتوبوس راهی مراکز بیمارستان کوثر شدند که روند درمان را طی می کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه علت این حادثه کارشناسی و اعلام شد، ابراز داشت: اتوبوس و تریلی هر کدام ۵۰ درصد در حادثه مقصر شناخته شدند.

بزرگی در ادامه تصریح کرد: عدم توجه کافی راننده اتوبوس به جلو و رعایت نشدن نکات ایمنی توقف از سوی تریلی انحراف اتوبوس و این حادثه تلخ را رقم زده است.

وی افزود: جزییات این حادثه و مقصران در نشست کمیسیون ایمنی راه‌ها به صورت کامل و جامع بررسی خواهد شد.