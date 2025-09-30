به گزارش خبرنگار مهر، عباس قیصوری روز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای گروهی استان، چالشها و راهکارهای حوزه درمان و سلامت استان را تشریح کرد. دکتر قیصوری در ابتدا کمبود پزشک متخصص، به ویژه در شهرستانها را یک چالش اصلی دانست.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در پاسخ به سوالی درباره تکمیل نبودن فرایند درمان در استان، به وعده وزیر بهداشت مبنی بر تکمیل این فرایند ظرف دو سال اشاره کرد و اقدامات سه ماه اخیر را برشمرد: سیتی آنژیو قلب که قبلاً مردم ایلام به استانهای مجاور یا تهران مراجعه میکردند، اکنون در بیمارستان مصطفی فعال است و مردم در عرض چند روز نوبت میگیرند.
وی افزود: بخش ماموگرافی بیمارستان مصطفی الان در حال آماده و ارائه خدمت است. اسکن هستهای در بیمارستان مصطفی تقریباً ۱۰۰٪ کامل است و منتظر هستیم که از طریق برونسپاری فعالیت خود را شروع کند.
قیصوری درباره تجهیزات جدید گفت: دستگاه امآرآی رازی، دریافت شده و با تلاش وزارتخانه، استاندار و مجمع نمایندگان، به صورت رایگان در اختیار استان قرار گرفت. در بحث چشمپزشکی نیز دستگاه بسیار پیشرفته لیزر اگزایمر و دستگاه فیکو (از بهترین برندهای خارجی) را دریافت کردیم که انشاءالله تا شروع آبان یا آخر آبان، دستگاه لیزر اگزایمر بیمارستان امام خمینی فعال میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی در خصوص پرتودرمانی اظهار داشت: دستگاه رادیوتراپی یا همان پرتو درمانی همه کارهایش انجام شده، طراحیها انجام شده، برآورد هزینه شده، تامین اعتبار شده و مناقصه آماده است و همین روزها انشاءالله مناقصه برگزار میشود.
در ادامه نشست، خبرنگاران سوالات و دغدغههای مردم را مطرح کردند و خواستار شفافسازی در خصوص وضعیت بهداشت عمومی، توسعه زیرساختهای درمانی، ارتقای سطح علمی در شهرستانها و تکمیل پروژههایی همچون مجتمع عالی سلامت استان شدند
