۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

سرهنگ نوری پناه: ۴۰ کیلوگرم مواد مخدر در محور خاش-ایرانشهر کشف شد

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر گفت: پلیس شهرستان ایرانشهر با رصد دقیق فعالیت سوداگران مرگ که قصد جابجایی و انتقال مواد مخدر به عمق کشور داشتند را شناسایی و تحت رصد قرار دادند.

به گزارش خبر نگار مهر، سرهنگ مرتضی نوری پناه عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: مامورین پلیس در محور خاش به ایرانشهر دستور ایست را به خودرو سواری قاچاقچیان صادر کردند که بدون توجه به ایست پلیس به مسیر خود ادامه و قصد متواری شدن از محل را داشتند که مامورین با هوشیاری مانع این اقدام شده و درگیری مسلحانه بین پلیس و قاچاقچیان آغاز شد.

فرمانده انتظامی ایرانشهر افزود: در این درگیری دو نفر از سودا گران مرگ به هلاکت رسیده و در پاکسازی از محل ضمن توقیف یک دستگاه خودرو سواری پارس، ۴۰ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح نارنجک انداز، دو قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه کلت کمری کشف شد.

