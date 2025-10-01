به گزارش خبرنگار مهر، براساس نتایج مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که از ۲۱ تا ۲۸ سپتامبر در سئول کرهجنوبی برگزار شد، سه ورزشکار ایرانی در رشتههای مختلف جواز حضور در این رقابتها را به دست آوردند:
*رادین فروغیان – رشته بولدر (مردان)
* سارینا غفاری – رشته بولدر (زنان)
* رضا علیپور – رشته سرعت (مردان)
بر اساس سهمیهبندی حضور کشورها در بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶، رقابتها در سه ماده لید، بولدرینگ و سرعت برگزار خواهد شد و هر کشور میتواند حداکثر دو ورزشکار مرد و دو ورزشکار زن را در هر ماده معرفی کند.
در مجموع، سهمیه کلی برای هر رده جنسیتی شامل ۱۴ نفر در ماده لید، ۱۴ نفر در بولدرینگ و ۱۷ نفر در سرعت خواهد بود. همچنین سه مسابقه انتخابی دیگر در فروردین و اردیبهشت ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
