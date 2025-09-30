احداث پایگاه اطفای حریق در شرق گیلانغرب ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین رستمی عصر سه شنبه در جریان بازدید از پایگاه پیشنهادی اطفای حریق شهرستان گیلانغرب و دیدار با رئیس اداره منابع طبیعی این شهرستان، احداث این پایگاه را یک ضرورت مهم و راهبردی برای حفاظت از جنگلها و مراتع دانست.
وی با اشاره به تجربههای تلخ سالهای اخیر در منطقه «چله» گفت: وقوع آتشسوزیهای مکرر در این منطقه همواره خسارتهای سنگینی بر پیکره منابع طبیعی و زیستبوم منطقه وارد کرده است. هرچند با تلاش نیروهای منابع طبیعی و همراهی مردم، این حریقها در نهایت مهار میشود، اما آثار مخرب آن، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر زیستمحیطی، برای سالها باقی میماند.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تجهیز و تقویت امکانات اطفای حریق در گیلانغرب ادامه داد: برای مقابله مؤثر با بحرانهایی نظیر آتشسوزی و آفات، باید از تجهیزات مدرن و فناوریهای روز در مدیریت منابع طبیعی استفاده شود. بهرهگیری از این ابزارها میتواند علاوه بر سرعتبخشیدن به عملیات مهار، از گستردگی خسارات نیز جلوگیری کند.
رستمی با اشاره به کاهش محسوس بارشها در سالهای اخیر و افزایش احتمال وقوع حریق در مراتع و جنگلها، خواستار مشارکت عمومی در حفاظت از این سرمایههای طبیعی شد و افزود: حفاظت از جنگلها و مراتع تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه طبق اصل پنجاهم قانون اساسی یک وظیفه عمومی به شمار میرود و همه مردم باید برای صیانت از این مواهب الهی همدل و همپیمان باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع عمدیبودن برخی آتشسوزیها اشاره کرد و گفت: متأسفانه شواهد نشان میدهد بخشی از این حریقها عمدی بوده و با سوءنیت به طبیعت وارد میشود. برخورد قاطع و بدون اغماض با عاملان این اقدامات غیرقانونی و مخرب، مطالبه جدی دستگاه منابع طبیعی است و باید با همکاری مراجع قضایی و انتظامی دنبال شود.
مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: احداث پایگاه اطفای حریق در شرق گیلانغرب، نه تنها موجب تسهیل در عملیات امدادی خواهد شد، بلکه اعتماد و مشارکت بیشتر مردم منطقه را نیز در راستای حفاظت از منابع طبیعی جلب میکند.
نظر شما