چهلمین روز درگذشت استادفرشچیان؛یادمان نگارگر جاودانه ایران در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهلمین روز درگذشت نقاش ونگار گر برجسته ایران با حضور جمع کثیری از مردم اصفهان در محل آرامگاه ابدی وی با قرائت آیات قرآنی در حالی آمیخته شد که مرحوم استاد محمود فرشچیان را شفا یافته امام هشتم شیعیان علیه السلام دانسته اند و اثر برجسته وی «عصر عاشورا» است.

بزرگداشت روح فاخر چهره هنری استاد فرشچیان در جوار بقعه وی با حضور و فاتحه خوانی گروه های مختلف هنری، فرهنگی و علمی، جامعه روحانیت از سراسر ایران صورت گرفت.

در سال ۱۳۹۳، نشان افتخار جهادگر عرصه فرهنگ و هنر به مرحوم استاد فرشچیان اهدا شد.

امروز آثار هنری وی را می‌توان در بسیاری از شهرهای جهان مانند پاریس، نیویورک، شیکاگو و توکیو یافت.