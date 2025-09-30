  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۳

۴۵ کیلوگرم تریاک در میاندوآب کشف شد

۴۵ کیلوگرم تریاک در میاندوآب کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی میاندوآب از کشف ۴۵ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک در این شهرستان خبر داد و گفت: در این ارتباط ۲ نفر توزیع کننده سابقه‌دار دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور در این زمینه اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح شهر میاندوآب رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با رصد اطلاعاتی و در عملیات غافلگیرانه موفق شدند در منزلی در حاشیه شهر میاندوآب مقدار ۴۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: در این راستا ۲ نفر توزیع کننده سابقه‌دار دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی با بیان اینکه مبارزه بی‌امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، از شهروندان خواست :ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.

کد خبر 6607481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها