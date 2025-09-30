۴۵ کیلوگرم تریاک در میاندوآب کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخرالدین رستم پور در این زمینه اظهار کرد: در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح شهر میاندوآب رسیدگی به موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با رصد اطلاعاتی و در عملیات غافلگیرانه موفق شدند در منزلی در حاشیه شهر میاندوآب مقدار ۴۵ کیلو گرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

فرمانده انتظامی میاندوآب گفت: در این راستا ۲ نفر توزیع کننده سابقه‌دار دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.

وی با بیان اینکه مبارزه بی‌امان با مواد مخدر به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، از شهروندان خواست :ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان در صورت شناسایی عاملان سودجو مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.