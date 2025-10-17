  1. استانها
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

ترکیدگی خط لوله سوخت در میاندوآب ترمیم شد

ترکیدگی خط لوله سوخت در میاندوآب ترمیم شد

ارومیه-مسئول روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی میاندوآب گفت: حادثه ترکیدگی خط لوله در خیابان شمس این شهرستان مربوط به شرکت خط لوله و انتقال مخابرات نفت بوده اما هم اکنون این خط ترمیم شده است.

سوگندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حادثه ترکیدگی خط لوله سوخت در شمس تبریزی در شهرستان میاندوآب گفت: این حادثه دو روز گذشته رخ داد و متولی رسیدگی به این حادثه شرکت خطوط لوله و انتقال مخابرات نفت است این شرکت به دلیل مسئولیت پخش فرآورده‌های نفتی مسئولیتی در خصوص این حادثه ندارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون این خط لوله ترمیم شده است افزود: این حادثه مربوط به دو روز گذشته است.

ترکیدن خط لوله سوخت در محله شمس تبریزی شهرستان‌میاندوآب دو روز گذشته موجب نشت گسترده گازوئیل و مسدود شدن معابر شد و عملیات پاکسازی آن بیش از پنج ساعت طول کشید.

