نخستین مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه نخستین مراسم سالگرد سید مقاومت، شهید سیدحسن نصرالله با حضور گسترده مردم مشهد در عرصه میدان شهدا برگزار شد.
عرصه میدان شهدا مشهد میزبان اجتماع پرشور مردمی برای بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله، سیدالشهدا مقاومت، شد، پرچمهای مقاومت و تصاویر این شهید در دستان جوانان و خانوادهها، جلوهای خاص به مراسم بخشیده بود. حضور خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان مدافع حرم، طلاب، دانشجویان و اقشار گوناگون مردم، به ویژه جوانان، نشان از پیوندی عمیق با آرمانهای مقاومت داشت.
