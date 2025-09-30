https://mehrnews.com/x39b34 ۹ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۸ کد خبر 6607603 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۹ مهر ۱۴۰۴، ۱:۰۸ روایتی از اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در مشهد مشهد- در این فیلم روایتی از اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در مشهد مقدس را مشاهده میکنید. دریافت 45 MB فیلم: کبری رضایی کد خبر 6607603 کپی شد مطالب مرتبط بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در مشهد الموسوی: سید حسن نصرالله پرچمدار اتحاد و مقاومت در جهان اسلام است نخستین مراسم سالگرد شهید سیدحسن نصرالله در مشهد برگزار شد آغاز مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در مشهد برچسبها سیدحسن نصرالله مشهد جبهه مقاومت
نظر شما