آغاز مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در مشهد

مشهد- مراسم نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت رهبر مجاهد و دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در عرصه میدان شهدای مشهد با حضور گسترده مردم این شهر آغاز شد.
