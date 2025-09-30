  1. استانها
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۶

آغاز مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در مشهد

آغاز مراسم نخستین سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله در مشهد

مشهد- مراسم نخستین سالگرد شهادت سید مقاومت رهبر مجاهد و دبیر کل حزب الله لبنان سید حسن نصرالله در عرصه میدان شهدای مشهد با حضور گسترده مردم این شهر آغاز شد.

گزارشگر: زهرا غفوریان

فیلم: کبری رضایی

