برارزاده: آب پایدار برای ۳۷ هزار مشترک در مازوپشته چالوس تامین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده از پایان عملیات حفر چاه آب شرب به عمق ۱۰۰ متر در منطقه مازوپشته چالوس خبر داد و گفت این پروژه با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، گامی مهم در تأمین پایدار آب آشامیدنی برای ۳۷ هزار مشترک این منطقه است.

