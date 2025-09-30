  1. استانها
  2. مازندران
۸ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

برارزاده: آب پایدار برای ۳۷ هزار مشترک در مازوپشته چالوس تامین شد

چالوس - مدیرعامل آبفای مازندران از پایان عملیات حفر چاه آب شرب به عمق ۱۰۰ متر در منطقه مازوپشته چالوس تامین آب آشامیدنی پایدار برای ۳۷ هزار مشترک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد برارزاده از پایان عملیات حفر چاه آب شرب به عمق ۱۰۰ متر در منطقه مازوپشته چالوس خبر داد و گفت این پروژه با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه و اعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، گامی مهم در تأمین پایدار آب آشامیدنی برای ۳۷ هزار مشترک این منطقه است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مازندران، اعلام کرد:عملیات حفر چاه جدید آب شرب در منطقه مازوپشته شهرستان چالوس با موفقیت به پایان رسیده است. این چاه به عمق ۱۰۰ متر حفر شده و ظرفیت دبی آن به ۴۰ لیتر در ثانیه می‌رسد.

وی افزود: این پروژه با تخصیص اعتبار ۵ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان اجرایی شده است و هدف از آن افزایش ظرفیت تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای حدود ۳۷ هزار مشترک منطقه بوده است.

