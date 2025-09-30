فرماندار گناوه: تکمیل پروژه خیابان ساحلی دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در نشست با اصغر ناصری رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: با تکمیل این پروژه، ورودی جدید شهر گناوه از سمت روستاهای ساحلی به ساحل شهر با چشم اندازی زیبا متصل و امتداد خواهد یافت.
فرماندار گناوه افزود: برای تکمیل این پروژه حدود ۷۰ میلیارد تومان نیاز است که در این خصوص ازطریق استان و کشور رایزنی خواهد شد.
اسفندیاری گفت: یکی از برنامه های راهبردی فرمانداری که در توزیع اعتبارات بسیار ضروری بود، تدوین برنامه سالانه دستگاههای اجرایی بود که نتیجه خوبی دربرداشت و هدفمند انجام شد.
وی بیان کرد: تدوین برنامه سالانه نشاندهنده تأکید بر برنامهریزی و مدیریت بهینه اعتبارات و منابع در سطح محلی بوده است.
اسفندیاری با اشاره به اینکه رئیس جمهور، همواره بر انسجام و وفاق ملی تاکید دارد، گفت: در این راستا در شهرستان با هم افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و همکاری مردم در رفع مشکلات، پیگیری مطالبات به حق و توسعه و پیشرفت منطقه تلاش و همت مضاعف خواهیم کرد.
فرماندار گناوه ادامه داد: در حوزه گردشگری روستاهای ساحلی بخش بندرریگ اقدامات خوبی صورت گرفته که در این راستا با مشارکت یک سرمایه گذار، اقامت گاه بوم گردی و جاده جدید بین روستاهای جزیره از سمت ساحل احداث خواهد شد.
نظر شما