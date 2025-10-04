استاندار قم: ایمان، وحدت و معنویت سه رکن ماندگاری پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین آیین تجلیل و تکریم «پیشکسوتان جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز» بعدازظهر شنبه با حضور اکبر بهنامجو، استاندار قم، جمعی از خانوادههای معظم شهدا، جانبازان، رزمندگان و مسئولان استانی برگزار شد.
در این مراسم، استاندار قم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس و شهدای مدافع امنیت، خاطرنشان کرد: امنیت، اقتدار و ثبات امروز کشور ثمره ایثار و فداکاری کسانی است که در راه دفاع از میهن و آرمانهای انقلاب اسلامی از جان خود گذشتند.
وی با بیان اینکه دفاع مقدس، مدرسهای از ایمان، اخلاص، برادری و روح الهی بود، افزود: در آن دوران، ملت ایران در برابر قدرتهای جهانی با دست خالی اما با روحیه الهی ایستاد و توانست پیروزی را رقم بزند؛ درسی که امروز نیز باید در عرصههای اقتصادی و فرهنگی تکرار شود.
بهنامجو با اشاره به اینکه هرگاه جامعه ایرانی به ارزشهای الهی و معنویت توجه بیشتری داشته، شاهد رشد، همدلی و پیشرفت بوده است، اظهار کرد: در سالهای دفاع مقدس، پدران از فرزندان خود گذشتند و مادران چراغ صبر و مقاومت را روشن نگه داشتند؛ امروز نیز باید با همان روحیه الهی، از مشکلات عبور کنیم.
استاندار قم ادامه داد: جنگ نظامی ممکن است به پایان رسیده باشد، اما جنگ اقتصادی و فرهنگی همچنان در جریان است. ملت ایران در این میدانها نیز با تکیه بر ایمان، ایستادگی و روحیه جهادی توانسته در برابر محاصره دشمنان سرافراز بماند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حوادث اخیر و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: در جنگ دوازدهروزه اخیر، بار دیگر ملت ایران با وحدت و بیداری ملی در برابر استکبار جهانی صفآرایی کرد و نشان داد که وحدت، ایمان و معنویت رمز ماندگاری پیروزیهای این ملت است.
استاندار قم حفظ یاد و آثار شهدا را یکی از ضرورتهای فرهنگی امروز جامعه دانست و گفت: باید فداکاریهای شهدا و رزمندگان در قالب موزهها، نمایشگاهها و آثار هنری فاخر برای نسلهای آینده ماندگار شود تا جوانان بدانند این امنیت و عزت با چه جانفشانیهایی به دست آمده است.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم افزود: پیشکسوتان جهاد و مقاومت، سرمایههای ماندگار نظام اسلامیاند و تکریم آنان در واقع پاسداشت ارزشهای انقلاب و استمرار فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه است.
گفتنی است در پایان این آیین، از ۳۰ عنوان کتاب با محوریت فرهنگ شهید و شهادت رونمایی شد و ۱۰ تن از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت بهصورت ویژه مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.
