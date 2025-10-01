توسعه باغات پسته در لرستان

محمدحسن کیانی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی، اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی خاص لرستان و اقلیمی که در استان وجود دارد، توسعه باغات پسته از گزینه های اصلی سازمان جهاد کشاورزی است.

وی عنوان کرد: پسته تولیدی در باغات شهرستان کوهدشت از لحاظ مرغوبیت خیلی مناسب هستند و قابل رقابت با پسته های سراسر کشور است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه با توجه به کیفیت بالای این پسته در بحث صادرات می تواند حرف برای گفتن داشته باشد، افزود: باغات پسته شهرستان کوهدشت هم از لحاظ عملکرد و هم کیفیت در سطح کشور قابل رقابت است.

کیانی، بیان داشت: در استان لرستان بیش از ۵۵۴ هکتار باغ پسته وجود دارد که از این میزان ۱۷۶ هکتار بارور و ۳۷۸ هکتار غیر بارور است.

وی عنوان کرد: سالانه ۱۷۲ تن پسته از باغ های پسته در استان برداشت می شود که از این میزان ۷۲ تن مربوط به شهرستان کوهدشت است.