توزیع کود دولتی کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود خدابخشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع کود فسفات و پتاسیم در سه شهرستان استان شامل سرخه، میامی و گرمسار خبر داد.

وی با بیان اینکه در راستای حمایت و پشتیبانی از کشاورزان و تامین به موقع نهاده های کشاورزی در شش ماه نخست سال جاری مقدار یک هزار و ۹۵۰ تن کود اوره در در شهرستان آرادان میان بهره برداران توزیع شده است، ابراز کرد:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان از تامین و توزیع مقدار ۱۱ تن از کودهای فسفات و پتاسیم در مهرماه سال جاری برای کشاورزان و باغداران شهرستان گرمسار خبر داد.

خدابخشی گفت: تمامی نهاده های کشاورزی توزیع شده بین کشاورزان و باغداران در ابتدا برای کارگزاری های مجاز بارگیری و ارسال شده و سپس کشاورزان با مراجعه به کارگزاری مربوطه بر اساس الگوی کشت و سهمیه، مقدار نهاده مورد نیاز خود را با صدور حواله الکترونیک دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه در ادامه روند تامین و پشتیبانی از کشاورزان و باغداران مقدار ۲۶ تن از کود های فسفات و پتاسیم در شهرستان میامی توزیع شد، گفت: هدف اصلی شرکت خدمات حمایتی تامین و توزیع به موقع انواع نهاده های کشاورزی برای محصولات باغی و زراعی و افزایش تولیدات و کیفیت بهره وری می باشد تا هیچ کشاورزی در روند تولید محصولات خود با مشکل کمبود نهاده ها مواجه نشود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان بیان کرد: این استان دارای ۶۴ کارگزاری فعال می باشد که در ابتدا نهاده‌های کشاورزی برای آن‌ها بارگیری و ارسال شده و سپس کشاورزان و باغداران با مراجعه به کارگزاری مربوطه مقدار نهاده در خواستی خود را بر اساس الگوی کشت و سهمیه و با صدور حواله الکترونیک دریافت می کنند.

خدابخشی تصریح کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بزرگترین تامین و توزیع کننده انواع نهاده‌های کشاورزی می باشد و ما همواره تلاش می‌کنیم با تامین به موقع انواع نهاده‌های کشاورزی نیاز کشاورزان را نسبت به نهاده‌های کشاورزی بر طرف کنیم.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی و پیگیری های مستمر، تلاش می شود تمامی شهرستان های استان سمنان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان دسترسی داشته باشند تا تولیدات کشاورزی با کیفیت و به موقع افزایش یابد و بهره‌برداران دغدغه ای از بابت کود نداشته باشند.