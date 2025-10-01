طرح ۴ موضوع مهم بیماران خاص با وزیر رفاه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی موسسات مردم نهاد با وزیر تعاون، با موضوع بررسی ابعاد و مدل های اشتغال و تربیت نیروی متخصص کار، از منظر مسئولیت اجتماعی، برگزار شد.

در این نشست احمد قویدل مشاور هیئت مدیره کانون هموفیلی ایران در گفتگو با وزیر رفاه، چهار موضوع مهم که مربوط به بیماران خاص است، مطرح و بازگو کرد.

نخست، پرداخت مطالبات داروخانه مرکز درمان جامع بیماران هموفیلی که متاسفانه منجر به عدم تحویل به موقع دارو توسط شرکت های پخش می شود.

دوم، موضوع رد شدن پیاپی از کارافتادگی بیماران هموفیلی با سوابق کاری ۱۵ الی ۲۰ سال به دلیل ابتلای به بیماری قبل از اشتغال

سوم، ناهماهنگی ارائه خدمت سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات پشتیبانی شده از صندوق صعب العلاج

چهارم، موضوع قطع وام های ضروری بیماران خاص از جمله بیماران هموفیلی و عملاً هر نوع عدم حمایت رفاهی و اجتماعی از بیماران خاص

بر همین اساس، مقرر شد مواردی که مطرح شد، در نامه های جداگانه به دفتر وزیر رفاه تحویل گردد.