عملیات غافلگیرانه پلیس «جوین» به کشف ۸ کیلوگرم تریاک انجامید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ احمد ملکی اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر جابه‌جایی مواد مخدر با یک دستگاه خودروی پراید در محورهای مواصلاتی شهرستان جوین، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی‌های انجام شده و رصد لحظه‌ای پلیس، خودروی مورد نظر شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه متوقف شد که در بازرسی از آن ۸ کیلوگرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی جوین ادامه داد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو نیز به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ ملکی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک می‌توانند موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.