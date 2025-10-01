بررسی طرح مدیریت جامع شهری طی دو هفته آینده در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در هفتاد و ششمین اجلاس رؤسای شوراهای اسلامی شهرهای مراکز استانها که در عمارت بلدیه برگزار شد، با بیان اینکه اصول قانون اساسی در مورد شوراها از اصول در مورد قوه قضاییه بیشتر است، اظهار کرد: دولت، ۱۵ نماینده مجلس و شورای عالی استانها می توانند طرح و لایحه ارائه دهند و این در حالیست که قوه قضاییه نمی تواند طرح و لایحه ای به طور مستقیم ارائه دهد. این نشان می دهد که ما در واقع چهار قوه داریم.

وی ادامه داد: پارلمان محلی و ملی به درستی در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. اگر این موضوع مدنظر باشد نیاز نیست نمایندگان مجلس به امور محلی ورود کنند و این امور باید به شوراها واگذار شود اما این اتفاق نیفتاده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در مدیریت اصول قانون اساسی را رعایت نکردیم. رؤسای جمهور بارها در مورد مدیریت جامع شهری مواردی را مطرح کردند اما اتفاقی رخ نداد.

ابوترابی با بیان اینکه امروز هم شاهد این هستیم که رئیس جمهور به درستی صحبت از حذف دستگاه های موازی می کند، یادآور شد: برای مثال می توان به مدیریت سالن های ورزشی اشاره کرد که وزارت ورزش معاونت ورزش های محلی دارد و شهرداری ها هم از آن برخوردار هستند. ما امیدواریم که مجلس جایگاه شوراها را به جایگاه اصلی خود برساند.

وی افزود: کشور ما باید دو پارلمانی باشد و اساس آن پدافند غیرعامل مدیریتی است و این مهمتر از آب، برق و گاز در پدافند غیرعامل است. مقام معظم رهبری در جنگ ۱۲ روزه بسیار سریع مدیریت را جایگزین کردند و این نشان می دهد مهمترین موضوع مدیریت است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شهر هوشمند بدون مدیریت واحد امکان پذیر نیست، اظهار کرد: اگر این مدیریت واحد وجود نداشته باشد، با چالش در بخش های مختلف روبه رو می شویم. در این موارد زمان و پول هزینه می شود اما به نتیجه ای نمی رسیم.

وی ادامه داد: طرح مدیریت جامع شهری در کمیسیون شوراها با ۱۳۶ ماده بررسی شد و پس از بررسی های فراوان در یک ماده واحده با ۳۷ بند و با تعداد آراء بالا به تصویب رسید. این کار بزرگ نیاز دارد که تمرین جدیدی انجام دهیم تا برای ۲۷ امر مهمی که قرار است به شوراها واگذار شود، آماده شویم.

ابوترابی با اعلام اینکه جلسات برای بررسی طرح مدیریت جامع شهری طی دو هفته آینده ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: واگذاری امور ملی به محلی در سه سطح تقسیم بندی شده است و باید برخی امورات را به شهرداری ها واگذار کنیم که شهرداری تهران می تواند الگوی خوبی در این زمینه باشد.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس در ادامه گفت: ما جهان سومی ها که به دنبال تمرکزگرایی هستیم راه سختی را پیش رو داریم. اینکه اجلاس شوراها از پوسته قبلی کلانشهرها خارج شد و به شوراهای مراکز استانها بها داده شد، قابل تقدیر است.

وی افزود: این جایگاه تنها نباید در سطح استانها تعریف شود و شوراهای مراکز استانها باید وارد میدان شوند و به آنها ارج و قرب داده شود. انتظار این است که اگر به دنبال ستون فقرات اصلی ایجاد اتحادیه نظام صنفی شهرداران و دهیاران هستیم تا بتواند مقابل وزارت خانه ها عرض اندام کند، متحد شویم.