طرح مقابله با زنده گیری و قاچاق پرندگان شکاری در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر اهمیت حفظ تنوع زیستی استان، زندهگیری پرندگان شکاری نظیر شاهین، بحری و بالابان را از جدیترین تهدیدها برای اکوسیستم منطقه دانست و افزود: مقابله با این پدیده نیازمند عزم جدی و همکاری همه دستگاههای اجرایی مرتبط، یگانهای نظامی و انتظامی و همچنین مقام محترم قضایی است.
وی خواستار بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی روستاها، دهیاریها و مشارکت مردمی در شناسایی و گزارش تخلفات شد و بر ضرورت توسعه فعالیتهای آموزشی و فرهنگسازی در جوامع محلی تأکید کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به رصد شبانهروزی مناطق حفاظتشده اظهار کرد: برای مقابله با زندهگیری و قاچاق پرندگان شکاری و نیز پدیده کوخهنشینی در دشتهای استان، گشتهای نظارتی و مقابلهای یگان حفاظت محیط زیست فعال شده است.
وی همچنین از تجهیز پاسگاههای محیطبانی به ابزارهای نوین نظارتی از جمله دوربینهای البسه محیطبانان، پهپاد و سامانههای ارتباطی برای دریافت سریع گزارشهای مردمی در این فصل خبر داد.
مرادزاده در ادامه از رسانهها و سازمانهای مردمنهاد خواست در کنار اداره کل محیط زیست، نقش مؤثری در آگاهیبخشی عمومی و حفاظت از سرمایههای طبیعی استان ایفا کنند.
