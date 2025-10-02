به گزارش خبرگزاری مهر، صفدر نیازکی شهرکی، در جریان سفر خود به استان زنجان با قدردانی از تلاش‌های مجموعه جهاد کشاورزی و کشاورزان این استان، بر اهمیت ارتقاء بهره‌وری منابع آب و خاک در راستای حفظ پایداری تولیدات کشاورزی تأکید کرد.

وی استان زنجان را یکی از استان‌های پیشرو در حوزه کشاورزی دانست و گفت: زنجان اقدامات مناسبی در بخش زیرساخت‌های آبیاری انجام داده و این روند باید با قوت ادامه یابد. تغییرات اقلیمی، کاهش چشمگیر بارندگی‌ها و گرم‌تر شدن زمین، نیازمند بازنگری اساسی در شیوه‌های مدیریت منابع آب و خاک است.

نیازکی شهرکی افزود: در سال زراعی گذشته با کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها مواجه بودیم و برای سال زراعی جدید نیز پیش‌بینی کاهش بارندگی داریم. در چنین شرایطی، وظیفه‌ی اصلی ما تأمین امنیت غذایی از طریق پایداری تولید است که بدون بهره‌وری بالا در مصرف آب ممکن نخواهد بود.

وی با اشاره به راهکارهای افزایش راندمان آبی، تصریح کرد: توسعه کانال‌های بتنی، استفاده از لوله در انتقال آب، جلوگیری از پرتابی شدن آب در مزارع و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار از اقدامات اساسی در این حوزه هستند. تجهیز این سامانه‌ها به فناوری‌های هوشمند، می‌تواند عملکرد تولید در واحد سطح را تا دو برابر افزایش دهد، در حالی که هزینه اجرای آن در هر هکتار بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از کشاورزان خواست در کنار منابع محدود دولتی، بخشی از سرمایه شخصی خود را نیز برای اجرای طرح‌های آبیاری مدرن اختصاص دهند تا روند توسعه این سامانه‌ها شتاب بگیرد.

وی همچنین به اهمیت اجرای طرح‌های یک‌پارچه‌سازی اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: کشت یک‌جا ضمن کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری را به‌صورت چشمگیری افزایش می‌دهد و زیرساخت بهتری برای اجرای سامانه‌های نوین فراهم می‌کند.

نیازکی شهرکی به اهمیت سلامت خاک پرداخت و گفت: برای حفظ و ارتقاء کیفیت خاک، ضروری است مطالعات خاک‌شناسی و آنالیزهای تغذیه‌ای انجام شود تا تغذیه گیاه بر اساس داده‌های علمی صورت گیرد. بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک به جای سوزاندن، نقش مهمی در حفظ ماده آلی و میکروارگانیسم‌های مفید خاک دارد.

وی بر لزوم توجه ویژه به دو حوزه حیاتی آب و خاک تأکید کردو گفت: از کشاورزان درخواست می شود تا توصیه‌های علمی کارشناسان را جدی گرفته و با همکاری با دولت، مسیر پایداری کشاورزی را هموار سازند.