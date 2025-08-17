به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی شامگاه شنبه در جمع اصحاب رسانه و با تأکید بر اهمیت نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در مسائل اجتماعی و شهری گفت: هدف از تشکیل شورای مرکزی دانش‌آموزی این است که زمینه حضور دانش‌آموزان در مدیریت شهری و آشنایی با سازوکارهای حل مشکلات محلات و مدارس فراهم شود.

وی با بیان اینکه ساختار شورای مرکزی دانش‌آموزی شکل گرفته، اما هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است؛ افزود: انتظار داریم دانش‌آموزان با تشکیل فراکسیون‌ها به‌طور مستقیم وارد فاز اجرایی شوند و ضمن شناسایی مشکلات محلی، راهکارهای کارشناسی نیز ارائه دهند.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: صرفاً طرح مشکلات کافی نیست، بلکه دانش‌آموزان باید با تشکیل هیئت‌های اندیشه‌ورزی، برای حل مسائل شهر و مدارس پیشنهاد ارائه دهند.

رضایی با اشاره به موضوع ترک تحصیل دانش‌آموزان گفت: این مسأله باید به‌طور جدی پیگیری شود، چرا که مشخص است هر دانش‌آموز پرونده تحصیلی دارد و غیبت او از نظام آموزشی قابل شناسایی است. اگر ترک تحصیل به دلایل مالی باشد، یک فاجعه است که باید با کمک نهادهای حمایتی، خیرین و بسیج دانش‌آموزی برطرف شود.

وی افزود: معتقدم خود دانش‌آموزان می‌توانند با حفظ کرامت افراد، نیازمندان را شناسایی و برای رفع مشکلات معیشتی و حتی اشتغال خانواده‌های آنان با ظرفیت‌های موجود شهرستان اقدام کنند.

وی یادآور شد: مراسم اربعین در سال‌های اخیر با سبک و سیاقی خاص در کشور و حتی جهان برگزار می‌شود که بی‌تردید میراث و دستاورد شهید حاج قاسم سلیمانی است و زمینه حضور آسان مردم را در این حرکت عظیم و تمدن‌ساز فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه برخی جریان‌ها به بهانه مشکلات اقتصادی، هزینه‌های مراسم اربعین را زیر سوال می‌برند؛ افزود: این افراد دانسته یا نادانسته در زمین دشمن بازی می‌کنند، در حالی‌که در بسیاری عرصه‌ها هزینه‌های به‌مراتب بیشتری انجام می‌شود، اما اعتراضی صورت نمی‌گیرد.

رضایی خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام و در رأس آن‌ها صهیونیست‌ها و استکبار جهانی از اربعین حسینی هراس دارند، چرا که این حرکت عظیم حقیقت عاشورا و مظلومیت امام حسین (ع) را به جهانیان معرفی می‌کند.

باقر عبیری، مدیر آموزش و پرورش گلپایگان نیز با تبریک روز خبرنگار، نقش فعال خبرنگاران دانش‌آموزی و اصحاب رسانه در بازتاب مسائل و مشکلات مدارس را مهم و اثرگذار دانست و افزود: هدف اصلی از تشکیل فراکسیون‌ها در مجلس دانش‌آموزی، شناسایی و احصای مشکلات مناطق مختلف و انتقال آن به مسئولان است تا بتوان با هم‌افزایی و پیگیری مؤثر، گره‌ی از مشکلات دانش‌آموزان و مدارس گشوده شود.

عبیری با اشاره به وضعیت ترک‌تحصیل در شهرستان اظهار داشت: سال گذشته حدود ۲۴۰ نفر بازمانده از تحصیل یا ترک‌تحصیل داشتیم که بخش قابل توجهی از آنان شناسایی و به مدارس بازگردانده شدند. با این حال تعدادی از دانش‌آموزان مهاجر به دلیل جابه‌جایی فصلی یا اشتغال در کارهای سخت همچون مرغداری‌ها و کوره‌های آجرپزی همچنان از تحصیل بازمانده‌اند. از همه دانش‌آموزان و همشهریان می‌خواهیم در شناسایی این افراد ما را یاری کنند تا زمینه بازگشت به تحصیل آنان فراهم شود.

مدیر آموزش و پرورش گلپایگان همچنین به افتتاح مراکز تخصصی در حوزه مشاوره و اختلالات یادگیری اشاره کرد و گفت: برای دومین سال متوالی مرکز مشاوره آموزش و پرورش در حال فعالیت است و بنا داریم از ابتدای مهر به مکان جدید در کنار مدرسه اشرفی اصفهانی منتقل شود. همچنین مرکز اختلالات یادگیری برای نخستین بار در شهرستان راه‌اندازی شده و با حضور شش نیروی متخصص به دانش‌آموزان خدمات ارائه می‌دهد. این نیروها علاوه بر حضور در مرکز، موظف شده‌اند مدرسه به مدرسه دانش‌آموزان نیازمند را شناسایی و جذب کنند.

مهدی سرلک، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری گلپایگان در ادامه گفت: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند آینده کشور هستند و یکی از مهم‌ترین اهداف تشکیل فراکسیون‌ها و فعال شدن شورای دانش‌آموزی، آشنایی نسل نوجوان با کار تیمی، مسئولیت‌پذیری و مسائل مدیریتی است تا بتوانند در آینده نزدیک مسئولیت‌های سنگین اجتماعی و اداری را برعهده بگیرند.

وی ادامه داد: مشارکت در کارهای گروهی، شناسایی مشکلات محلی و انعکاس آن‌ها به مسئولان، تجربه‌ای ارزشمند و یک کارگاه آموزشی بزرگ برای نسل نوجوان محسوب می‌شود.

سرلک تصریح کرد: مزیت این اقدام صرفاً حل مشکلات محلی نیست، بلکه آموزش عملی نوجوانان در حوزه مسئولیت‌پذیری، پیگیری امور و آشنایی با ساختار مدیریتی کشور است تا بتوانند در آینده به بهترین شکل مسئولیت‌های اجتماعی و مدیریتی را بر عهده گیرند.