به گزارش خبرنگار مهر، اصغر عبادی فر رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مراسم پویش ملی «ماه مهر؛ ماه سلامت دهان و دندان»، گفت: تمرکز اصلی باید بر بهداشت و پیشگیری باشد، زیرا اقدامات پیشگیرانه با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر می‌تواند سطح سلامت عمومی را ارتقا دهند.

وی افزود:پیشگیری همراه با افزایش آگاهی، کرامت انسانی را حفظ می کند و افراد رنج و درد بیماری را کمتر حس خواهند کرد.

عبادی‌فر یادآور شد: پیشگیری از طریق ترویج بهداشت نیاز به تربیت نیروی انسانی متخصص با دوره‌های طولانی و پرهزینه ندارد و خدمات بهداشتی در سطح جامعه عادلانه‌تر توزیع می‌شود.

زهرا قربانی سرپرست دفتر سلامت دهان و دندان معاونت بهداشت وزارت بهداشت، ضمن ارائه گزارشی از مراحل اجرای پویش گفت: این برنامه از مهرماه سال قبل آغاز شده و هدف اصلی آن کاهش پوسیدگی دندان در کودکان زیر ۱۲ سال است.

وی افزود: این پویش در چارچوب برنامه هفتم توسعه طراحی شده و امسال در سطح ملی اجرا می‌شود.

قربانی با اشاره به اینکه کلینیک آموزش بهداشت دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی شهیدبهشتی به عنوان الگویی کشوری به دانشکده های دندانپزشکی معرفی شده است، گفت: در تلاش هستیم که با شناساندن پیام سلامت از طریق رسانه‌های مختلف، به ویژه شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های پرمخاطب، آن را گسترش دهیم.

محمد حسین خوشنویسان عضو هیئت علمی گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، نیز در این مراسم تاکید کرد: پوسیدگی دندان قابل بازگشت نیست و پیشگیری باید از دوران بارداری مادران آغاز شود.

وی افزود: آموزش بهداشت دهان باید به صورت مستمر و با روش‌های متنوع برای گروه‌های مختلف جامعه ارایه شود و نقش مادران، تیم سلامت دهان و معلمان مدارس به عنوان سه ضلع مثلث آموزش سلامت باید تقویت شود.

وی همچنین به انتشار مقاله علمی در زمینه اهمیت پیشگیری اشاره کرد و خواستار همکاری جدی اساتید در این زمینه شد که پس از درمان حداقل سه تا پنج دقیقه را به آموزش بهداشت دهان و دندان به بیمار اختصاص دهند.

حسنعلی شفیعی نماینده معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای مرتبط با سلامت دهان، خواستار اقدامات بزرگتری در این زمینه شد.

وی به ضرورت اصلاح وضعیت تغذیه، توجه به دوران بارداری، حفظ سلامت عمومی و کاهش هزینه‌های درمان اشاره کرد.

وی پویش مهر را فرصتی برای گسترش آگاهی‌های مربوط به سلامت دهان و دندان و گامی مهم دانست و خواستار همکاری و حمایت مضاعف همکاران برای موفقیت این مهم شد.

شفیعی این پویش را برنامه‌ای ملی و گسترده برشمرد که در سال‌های آینده با قدرت و حجم بیشتری ادامه خواهد یافت.