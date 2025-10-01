به گزارش خبرنگار مهر، اواخر تیرماه وزیر نیرو هشدار داده بود که سد ماملو تا یک ماه آینده از مدار خارج می شود، چرا که میزان پرشدگی آن تنها ۹ درصد بود. این رقم اکنون به ۸ درصد رسیده است.

با این حال، پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت آب منطقه‌ای تهران نشان می‌دهد که سد ماملو همچنان در مدار بهره‌برداری قرار دارد و بخشی از آب شرب مناطق جنوب شرقی استان تهران و برخی شهرستان‌های اطراف را تأمین می‌کند.

بر اساس اطلاعات موجود، با وجود کاهش شدید آب ذخیره شده، سهم قابل توجهی از منابع این سد همچنان صرف مصارف کشاورزی می‌شود. این موضوع در شرایط خشکسالی و محدودیت منابع، نیازمند مدیریت دقیق‌تر و بازنگری در الگوی تخصیص آب است.

سد ماملو که در استان تهران و بر روی رودخانه جاجرود احداث شده، از سال ۱۳۸۸ به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در تأمین آب شرب جنوب شرق تهران، شهرستان پاکدشت و ورامین ایفا می‌کند. این سد علاوه بر نقش شرب، برای آبیاری اراضی کشاورزی پایین‌دست نیز استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بارندگی، برداشت بی‌رویه و تداوم خشکسالی، ذخایر آن به یکی از پایین‌ترین سطوح تاریخ خود رسیده است. تجربه مشابه در سایر سدهای کشور مانند سد زاینده‌رود یا سد دوستی مشهد نشان داده که ترکیب کاهش ورودی آب، مصرف کشاورزی و فشار تأمین شرب، می‌تواند منجر به بحران جدی تأمین آب و حتی خروج کامل سد از مدار شود.