۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

سازمان غذا و دارو: برای کالای ته لنجی مجوز ندادیم

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، بر عدم صدور مجوز برای کالاهای ته لنجی و برخورد قاطع با کالاهای قاچاق و تقلبی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه گفت: سازمان توسعه تجارت و کارگروه مربوطه امسال موافقت خود را با ورود برخی اقلام از جمله فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی از طریق کوله‌بری و ته‌لنجی اعلام کرده‌اند، اما ما خواستار تجدیدنظر در این خصوص هستیم.

وی افزود: تا کنون هیچ مجوزی برای ورود کالاهای آرایشی و بهداشتی از مسیر ته‌لنجی صادر نشده و مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور و مسئولان وزارت صمت در این زمینه انجام شده است و هنوز برنامه جدیدی اعلام نشده است.

آل‌بویه ادامه داد: سازمان غذا و دارو در هر جایی که سلامت مردم در میان باشد، به هیچ عنوان کوتاه نخواهد آمد و برخورد قاطع با کالاهای قاچاق و تقلبی ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف این جلسه کمک به تولیدکننده و مصرف‌کننده است تا محصولی سالم و مطابق استانداردهای مورد نیاز تولید و عرضه شود و همزمان دست افراد سودجو و سوءاستفاده‌کننده در حوزه سلامت قطع شود.

کد خبر 6607916
حبیب احسنی پور

