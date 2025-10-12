  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۱

سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات گذشت ندارد

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، از تشدید برخورد با کالاهای قاچاق و تقلبی خبر داد و گفت: در برخورد با تخلفات، به هیچ وجه گذشت نخواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه افزود: با هدف ایجاد هماهنگی در تصمیمات نظارتی و کاهش اختلاف در روش‌های اجرایی میان دانشگاه‌های علوم پزشکی، برنامه‌های مشترکی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی به دلیل افزایش چشمگیر قیمت این محصولات با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

به گفته آل‌بویه، در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی گشت‌های مشترکی با همکاری معاونت بهداشت، سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی انجام می‌شود تا برخورد با تخلفات به صورت هماهنگ و قاطع صورت گیرد.

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: کالاهای ته‌لنجی و فاقد مجوز نظارتی از سطح عرضه جمع‌آوری می‌شوند و حفظ سلامت مردم، نخستین اولویت این اداره کل است.

