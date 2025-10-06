توان بالای ایران در صادرات محصولات بهداشتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آلبویه اظهار کرد: در بازدید از کارخانجات داخلی مشاهده شد که مجموعههای تولیدی کشور نه تنها از نظر کیفیت و استاندارد در سطح مطلوبی هستند، بلکه در بسیاری از موارد توان رقابت با تولیدکنندگان بینالمللی را دارند.
وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی در حوزه فرآوردههای آرایشی و بهداشتی قادر به صادرات محصولات خود به دیگر کشورها هستند که این امر نشاندهنده رشد کیفی تولید داخلی و اعتماد بازارهای منطقهای به برندهای ایرانی است.
آلبویه تأکید کرد: نظارتهای سازمان غذا و دارو بر پایه ثبت منبع و بازرسی دقیق کارخانههای داخلی و خارجی قبل از ورود کالا به بازار ایران انجام میشود تا محصولاتی که مجوز عرضه دریافت میکنند از سلامت، اصالت و کیفیت کافی برخوردار باشند.
