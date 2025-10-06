  1. سلامت
توان بالای ایران در صادرات محصولات بهداشتی

مدیرکل نظارت بر فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو گفت: تولیدکنندگان داخلی نه تنها در رقابت با برندهای خارجی موفق‌ هستند، بلکه توان صادرات محصولات ایرانی را نیز دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه اظهار کرد: در بازدید از کارخانجات داخلی مشاهده شد که مجموعه‌های تولیدی کشور نه تنها از نظر کیفیت و استاندارد در سطح مطلوبی هستند، بلکه در بسیاری از موارد توان رقابت با تولیدکنندگان بین‌المللی را دارند.

وی افزود: بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی در حوزه فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی قادر به صادرات محصولات خود به دیگر کشورها هستند که این امر نشان‌دهنده رشد کیفی تولید داخلی و اعتماد بازارهای منطقه‌ای به برندهای ایرانی است.

آل‌بویه تأکید کرد: نظارت‌های سازمان غذا و دارو بر پایه ثبت منبع و بازرسی دقیق کارخانه‌های داخلی و خارجی قبل از ورود کالا به بازار ایران انجام می‌شود تا محصولاتی که مجوز عرضه دریافت می‌کنند از سلامت، اصالت و کیفیت کافی برخوردار باشند.

حبیب احسنی پور

