روش کنترل قاچاق محصولات آرایشی اثربخش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، بهروز اکبری افزود: نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد واردات فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با کنترل قاچاق و ارتقاء سلامت جامعه رابطه داشته و تاثیر نسبتا قابل توجه دارد، اما کنترل قاچاق با روش فعلی تأثیر محسوسی بر ارتقاء سلامت نداشته است.

وی در توضیح بیشتر گفت: روش فعلی کنترل قاچاق که عمدتاً مبتنی بر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های واردات رسمی، تشدید بازرسی‌ها و اعمال جریمه‌های مالی است، نمی‌تواند به‌ عنوان سیاست موثر و اثربخش تلقی شود. این روش در بسیاری موارد به جای کاهش قاچاق، باعث ایجاد حفظ رویه موجود و حتی افزایش قاچاق شده است.

معاون اداره کل آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو تأکید کرد: حمایت از تولید داخلی و در کنار آن توجه به رویه واردات قانونی ضروری است تا تعادل در بازار فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی برقرار شود و سلامت جامعه حفظ گردد.