  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در پیرانشهر کشف شد

ارومیه - رییس کل دادگستری آذربایجان غربی از کشف ۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در شهرستان پیرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با اداره اطلاعات و انجام کارهای فنی و تخصصی لازم فردی که در حال حمل تعداد 99 قبضه اسلحه کلت کمری بوده متوقف و سلاحهای مورد نظر توقیف گردید.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و با قرار صادره بازداشت گردید.

عتباتی گفت: مبارزه بی امان با قاچاق سلاح و مهمات در جریان است و دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد افرادی سودجو برای مطامع و منافع شخصی امنیت کشور و مردم را به مخاطره بیاندازند و یقینا برخوردهای بازدارنده با این قانون شکنان و مجرمان معمول خواهد شد.

