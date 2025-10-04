۹۹ قبضه سلاح کلت کمری در پیرانشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با اداره اطلاعات و انجام کارهای فنی و تخصصی لازم فردی که در حال حمل تعداد 99 قبضه اسلحه کلت کمری بوده متوقف و سلاحهای مورد نظر توقیف گردید.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی افزود در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و تحت نظر بازپرس رسیدگی کننده قرار گرفت و با قرار صادره بازداشت گردید.

عتباتی گفت: مبارزه بی امان با قاچاق سلاح و مهمات در جریان است و دستگاه قضایی اجازه نمی‌دهد افرادی سودجو برای مطامع و منافع شخصی امنیت کشور و مردم را به مخاطره بیاندازند و یقینا برخوردهای بازدارنده با این قانون شکنان و مجرمان معمول خواهد شد.