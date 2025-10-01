  1. استانها
۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

نوری: ۳۲۷ نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در هامون جمع آوری شدند

هامون - فرمانده انتظامی شهرستان هامون گفت: در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان هامون تعداد ۳۲۷ نفراتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ ابراهیم نوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد امنیت محله محور و با هدف رضایت شهروندان طی ۷ روز گذشته شهرستان هامون اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان هامون افزود: در نتیجه اجرای این طرح، تعداد ۱۷ نفر سارق، ۳۱ نفر معتاد متجاهر و ۳۲۷ نفراتباع بیگانه غیرمجاز، ۳ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند.

وی بیان کرد: همچنین کشف ۱ قبضه اسلحه غیرمجاز و ۲۲۶۰ لیتر سوخت قاچاق و توقیف ۴۳ دستگاه خودرو، ۲ دستگاه موتورسیکلت متخلف را از دستاوردهای دیگر این طرح است.

