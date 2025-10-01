شکری: تردد در محور دیواندره- تکاب افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان صبح چهارشنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: براساس آمارهای استخراج شده از سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل جاده‌ای، در شهریورماه سال ۱۴۰۴، تعداد کل تردد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان به ۳ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۱۲ دستگاه رسید.

شهرام شکری افزود: این عدد در مقایسه با شهریور سال گذشته، بدون تغییر محسوسی باقی مانده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کردستان در تشریح جزئیات این آمار عنوان کرد: از مجموع تردد ثبت‌شده، سهم خودروهای سبک بین‌استانی ۳ میلیون و ۷ هزار و ۴۰۴ وسیله نقلیه بوده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲ درصدی را تجربه کرده است.

وی با اشاره به تحلیل مسیرهای پرتردد استان، محور دیواندره – تکاب را پُرترافیک‌ترین مسیر با بیشترین رشد تردد معرفی کرد و افزود: در این محور، افزایش ۱۵ درصدی در تردد نسبت به ماه گذشته ثبت شده است که نشان از افزایش حجم عبور و مرور در این مسیر دارد.

ثبات نسبی ترافیک و نقش سامانه‌های هوشمند

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت ترافیک جاده‌ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و ایمنی سفر، تحلیل روند تردد وسایل نقلیه در مسیرهای اصلی و فرعی استان، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌آید و در این زمینه، استفاده از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد، نقشی تعیین‌کننده در به‌روزرسانی داده‌ها و تصمیم‌سازی‌های مدیریتی دارد.

مدیرکل راهداری کردستان در این‌باره تصریح کرد: با بهره‌گیری از این سامانه‌ها، می‌توان به‌صورت دقیق مسیرهای پُرتردد، زمان‌های اوج رفت‌وآمد، نوع وسایل نقلیه و تغییرات فصلی یا ماهانه را مورد بررسی قرار داد که همه این اطلاعات در بهینه‌سازی برنامه‌ریزی‌های ترافیکی مؤثر است.

شکری به یکی از نکات قابل توجه در گزارش ترافیکی شهریور اشاره کرد و گفت: محور بانه – سردشت با ثبت کاهش ۳ درصدی نسبت به ماه گذشته، کمترین میزان تردد را در بین محورهای استان به خود اختصاص داده است.