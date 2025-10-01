به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای و زیرساختی در استان که به دلیل اقتصاد کشاورزی و کمبود درآمدهای مالیاتی به وجود آمده، اظهار کرد: باوجود این چالش‌ها، خدمات انتقال خون به شکل کاملاً پایدار و بدون وقفه ارائه می‌شود.

محمدی گفت: در سال گذشته مجموع بودجه انتقال خون استان تنها بین ۶ تا هفت میلیارد تومان بود، در حالی که هزینه‌های زیرساختی مانند خرید یک دستگاه اتوبوس سیار بیش از ۲۰ میلیارد تومان است. به همین دلیل با توجه به پراکندگی جمعیت در ۲۶ مرکز درمانی، راه‌اندازی پایگاه‌های سیار خونگیری اولویت ما است.

وی افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت مساجد، مراکز بهداشتی و بیمارستان‌ها، توانسته‌ایم پایگاه‌های سیاری راه‌اندازی کنیم که امکان خونگیری در روستاها و شهرهای کوچک را فراهم کرده است. این اقدامات باعث شده هیچ بیمار نیازمند در استان دغدغه کمبود خون نداشته باشد.

مدیرکل انتقال خون گلستان همچنین به اهمیت مشارکت بانوان در اهدای خون اشاره کرد و گفت: بانوان نقش کلیدی در فرهنگ‌سازی دارند و ما با اجرای برنامه‌های آموزشی و رفع ترس‌ها و دغدغه‌های آنها تلاش می‌کنیم سهم آنها را در اهدا افزایش دهیم.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده برای تقویت زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت :۱۳ فریزر ذخیره خون با ظرفیت بالا در استان نصب شده است اما همچنان نیازمند احداث سردخانه بزرگ‌تر و ساخت ساختمان جدید انتقال خون هستیم که رایزنی‌های لازم با استانداری در جریان است.

محمدی تاکید کرد: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای و زیرساختی، بهره‌وری نیروی انسانی، همکاری خیرین و مشارکت فعال مردم توانسته‌اند انتقال خون گلستان را به نمونه‌ای موفق تبدیل کنند تا هیچ بیمار در استان نگرانی بابت تامین خون نداشته باشد.